В Новосибирской области отобрали почти тонну семян для восстановления лесов

В Новосибирской области завершили оценку семян деревьев, заготовленных в 2025 году для восстановления лесов. Всего было проверено почти 1,5 тонны посевного материала, проведено 56 анализов. Из 13 партий высшую категорию получили 802 кг, преимущественно это семена сибирского кедра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
— 77,7 кг были отнесены к третьему классу. В эту группу попали 30 кг семян обыкновенной сосны, почти 29 кг пихты и 19 кг березы. Третий класс, с пониженной всхожестью, используется ограниченно, — уточнили в ведомстве.
Вместе с этим эксперты проверили качество партий семян сосны и ели, которые хранятся на складах в Алтайском крае. Исследование подтвердило сохранность высоких посевных качеств.