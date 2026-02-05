В ГД предложили давать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила увеличить максимальный возраст детей из многодетных семей, для которых родители вправе получать бесплатные лекарства, с 6 до 14 лет.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным актуализировать действующую норму, установив, что право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет», — сказано в документе.
Отмечается, что последствия заболеваний детей особенно чувствительны для многодетных семей, поскольку вероятность последовательного заражения детей внутри семьи значительно выше, в результате чего расходы на лекарственное обеспечение возникают одновременно в отношении множества детей.
Расширение возрастного порога с 6 до 14 лет, по мнению Лантратовой, позволит обеспечить более полную реализацию конституционных гарантий охраны здоровья детей и усилить адресную поддержку многодетных семей.