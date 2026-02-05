На 105-м году жизни скончалась британская актриса Элизабет Келли

Причиной смерти стали естественные причины. Прощание с артисткой запланировано на 17 февраля в церкви Святого Петра в Скарборо. Элизабет Келли завершила съёмки в 2007 году, её последним проектом стал сериал «Королевская больница». Среди наиболее заметных работ актрисы — роли в картинах «Без единой улики» с Майклом Кейном, а также в популярных британских телесериалах «Чисто английское убийство», «Ферма Эммердейл», «Жители Ист-Энда» и «Круглосуточные тусовщики».