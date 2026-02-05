Ричмонд
На 105-м году жизни скончалась британская актриса Элизабет Келли

Известная британская актриса Элизабет Келли, чья карьера в кино и на телевидении длилась четыре десятилетия, скончалась в Северном Йоркшире в возрасте 104 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

Источник: Life.ru

Причиной смерти стали естественные причины. Прощание с артисткой запланировано на 17 февраля в церкви Святого Петра в Скарборо. Элизабет Келли завершила съёмки в 2007 году, её последним проектом стал сериал «Королевская больница». Среди наиболее заметных работ актрисы — роли в картинах «Без единой улики» с Майклом Кейном, а также в популярных британских телесериалах «Чисто английское убийство», «Ферма Эммердейл», «Жители Ист-Энда» и «Круглосуточные тусовщики».

Ранее из жизни ушёл концертный директор Натальи Штурм и группы «Песняры» Георгий Портной. Музыкант скончался в Москве от сердечного приступа. Портной работал не только как концертный директор артистов, но и выступал в составе «Песняров» в качестве бэк-вокалиста и клавишника.

