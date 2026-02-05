Трамп заявил, что чувствует себя на 50 лет моложе своего возраста

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, которому в июне исполнится 80 лет, заявил, что чувствует себя так же, как и полвека назад.
«Я чувствую себя великолепно как в физическом, так и в ментальном плане. Мое самочувствие такое же, как и 50 лет назад. Это безумие», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Американский лидер добавил, что осознает, что со временем он уже не сможет выступать с подобными заявлениями, однако «пока это время еще не пришло». Он также заявил, что проходит медосмотры в основном для того, чтобы отчитаться перед общественностью. «Я делаю это, потому что у меня с этим нет проблем», — резюмировал он.
Трамп 2 января сообщил, что прошел медицинское обследование, по результатам которого врачи Белого дома пришли к выводу, что у него идеальное здоровье.