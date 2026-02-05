Трамп заявил, что чувствует себя на 50 лет моложе своего возраста

Американский лидер добавил, что осознает, что со временем он уже не сможет выступать с подобными заявлениями, однако «пока это время еще не пришло». Он также заявил, что проходит медосмотры в основном для того, чтобы отчитаться перед общественностью. «Я делаю это, потому что у меня с этим нет проблем», — резюмировал он.