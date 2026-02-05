Bloomberg раскрыл роль миллиардера Дерипаски в российской визе для Эпштейна

Питер Мандельсон и Бенджамин Вегг-Проссер, которые основали лоббистскую фирму Global Counsel, пытались получить российскую визу для американского финансиста Джеффри Эпштейна через миллиардера Олега Дерипаску. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что в переписке между бывшим британским министром Мандельсоном, Вегг-Проссером, Эпштейном и представителями офиса Дерипаски, обнаруженной Минюстом Соединенных Штатов, имеются свидетельства попыток задействовать российские контакты для получения виз для финансиста и его сопровождающего в Москву в ноябре 2010 года, за месяц до основания консалтинговой компании Global Counsel.
Документы указывают, что, несмотря на усилия, запросы остались без результата, говорится в статье.
Американский миллиардер Илон Маск рассказал, почему решил заблокировать контакт Джеффри Эпштейна. По его словам, тот очень часто пытался уговорить его поехать на остров.
Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Эпштейна. В них упоминаются американский президент Дональд Трамп, глава РФ Владимир Путин и даже экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.