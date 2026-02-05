Врач назвала оптимальный интервал для вакцинации от клещевого энцефалита

По её словам, первичный курс иммунизации включает две внутримышечные инъекции стандартной дозировки. Временной промежуток между введениями может варьироваться от одного до семи месяцев, однако именно указанный интервал, приходящийся на период с осени до весны, обеспечивает формирование устойчивого иммунного ответа.
После базовой вакцинации ревакцинация осуществляется через 12 месяцев. В дальнейшем поддержание иммунитета обеспечивается повторными прививками с периодичностью один раз в три года. Для лиц, не прошедших иммунизацию в установленные сроки, применяется ускоренная схема, при которой повторная инъекция проводится через месяц после начальной.
Отдельно отмечается, что последнюю прививку необходимо сделать не позднее чем за две недели до предполагаемого пребывания в лесной местности.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия полностью обеспечила себя собственными вакцинами для обязательной иммунизации населения. По её словам, сегодня все препараты в национальном календаре прививок — исключительно российского производства. Попова также отметила, что за последние пять лет удалось отказаться от закупок импортных тест-систем и питательных сред для лабораторий.
