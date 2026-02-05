Врач назвала оптимальный интервал для вакцинации от клещевого энцефалита

После базовой вакцинации ревакцинация осуществляется через 12 месяцев. В дальнейшем поддержание иммунитета обеспечивается повторными прививками с периодичностью один раз в три года. Для лиц, не прошедших иммунизацию в установленные сроки, применяется ускоренная схема, при которой повторная инъекция проводится через месяц после начальной.