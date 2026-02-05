Ричмонд
Врач назвала оптимальный интервал для вакцинации от клещевого энцефалита

Схема вакцинации от клещевого энцефалита считается наиболее эффективной при соблюдении интервала между первой и второй прививками продолжительностью от пяти до семи месяцев. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

Источник: Life.ru

По её словам, первичный курс иммунизации включает две внутримышечные инъекции стандартной дозировки. Временной промежуток между введениями может варьироваться от одного до семи месяцев, однако именно указанный интервал, приходящийся на период с осени до весны, обеспечивает формирование устойчивого иммунного ответа.

После базовой вакцинации ревакцинация осуществляется через 12 месяцев. В дальнейшем поддержание иммунитета обеспечивается повторными прививками с периодичностью один раз в три года. Для лиц, не прошедших иммунизацию в установленные сроки, применяется ускоренная схема, при которой повторная инъекция проводится через месяц после начальной.

Отдельно отмечается, что последнюю прививку необходимо сделать не позднее чем за две недели до предполагаемого пребывания в лесной местности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия полностью обеспечила себя собственными вакцинами для обязательной иммунизации населения. По её словам, сегодня все препараты в национальном календаре прививок — исключительно российского производства. Попова также отметила, что за последние пять лет удалось отказаться от закупок импортных тест-систем и питательных сред для лабораторий.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.