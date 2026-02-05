Авиакомпания «Якутия» отвезёт хабаровчан в китайский Далянь

Авиакомпания «Якутия» в весенне-летнем расписании аэропорта Хабаровск открывает новое международное направление — самолёты из столицы региона теперь будут летать в живописный китайский портовый город Далянь. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», чартеры предусмотрены для реализации туристических предложений на 7 или 14 дней от местных агентств.
По информации пресс-службы аэропорта Хабаровск, старт новой полётной программе «Якутия» даст 24 июня 2026 года. График вылетов расписан вплоть до 30 сентября. Из краевой столицы самолёты будут отправляться один раз в неделю — в 19:30 по средам. Прибытие из Даляня в Хабаровск запланировано по четвергам в два часа ночи. Маршрут будет обслуживать воздушное судно Sukhoi Superjet 100.
Отметим, что полётная программа из Хабаровска в китайский Далянь была закрыта в 2012 году — почти 15 лет назад. Между тем, направление для туристов весьма популярно. Далянь отличается мягким климатом и находится на берегу Жёлтого моря. Путешественники ценят его за уникальное сочетание исторического наследия, современные составляющие азиатского мегаполиса и развитую пляжную инфраструктуру.
Напомним, что китайская авиакомпания China Southern Airlines до конца текущего года собирается запустить прямое сообщение между Хабаровском и Харбином. Информация была озвучена менеджером отдела рынка перевозчика в ходе презентации зимних туристических ресурсов города Хэйхэ. Ранее авиакомпания восстановила прямые перелёты в Харбин из Владивостока.