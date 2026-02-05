Авиакомпания «Якутия» отвезёт хабаровчан в китайский Далянь

Отметим, что полётная программа из Хабаровска в китайский Далянь была закрыта в 2012 году — почти 15 лет назад. Между тем, направление для туристов весьма популярно. Далянь отличается мягким климатом и находится на берегу Жёлтого моря. Путешественники ценят его за уникальное сочетание исторического наследия, современные составляющие азиатского мегаполиса и развитую пляжную инфраструктуру.