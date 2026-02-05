Россиянам могут сократить зарплату из-за вредной привычки: подробности

Работодатель может не оплачивать перерывы, которые сотрудник тратит на длительные перекуры сверх установленного времени. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — сказала Голубева в беседе с ТАСС.
Эксперт напомнила, что сотрудники должны придерживаться внутреннего расписания. Регулярные длительные перерывы на курение вне отведенного для этого времени являются его нарушением.
По ее словам, ТК РФ определяет перерывы продолжительностью от 30 минут до 2 часов.
