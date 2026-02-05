Россиянам могут сократить зарплату из-за вредной привычки: подробности

«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — сказала Голубева в беседе с ТАСС.