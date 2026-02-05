Прокуратура Хабаровского края защитила права жителей

В ходе постоянного контроля за подготовкой к отопительному сезону и качеством коммунальных услуг прокуратура Хабаровского края обеспечила реагирование по всем аварийным ситуациям. По инициативе прокуроров внесено более 90 представлений и возбуждено 35 административных дел. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Благодаря этому жителям произвели перерасчёт платы за некачественные услуги на сумму свыше 800 тысяч рублей.
Одним из ключевых результатов стала ликвидация задолженностей за потреблённые ресурсы на 147 миллионов рублей. Также по требованиям надзорного органа заменено почти 10 километров изношенных сетей, что повысило надёжность коммунальной инфраструктуры.
Отдельным достижением стало снижение финансовой нагрузки на граждан. По инициативе прокуратуры для жителей посёлка Ванино тариф на теплоснабжение сократили с 23 до 13 тысяч рублей, существенно облегчив их платежи.