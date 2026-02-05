Пилота вертолета накажут за несанкционированный вылет из Омского аэропорта

Транспортная прокуратура выявила нарушение правил использования воздушного пространства в диспетчерской зоне аэродрома «Центральный».
В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности полетов установлено, что в ноябре 2025 года пилот осуществил взлет с площадки, расположенной в диспетчерской зоне аэродрома Омск «Центральный», в контролируемом воздушном пространстве класса С. Вылет был произведен без согласования с диспетчерскими службами, что создало потенциальную угрозу для безопасности воздушного движения в регионе.
По инициативе Омской транспортной прокуратуры пилот вертолета Ми-2 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил использования воздушного пространства.
Омская транспортная прокуратура продолжает осуществлять надзор за исполнением требований безопасности в сфере авиации на территории региона.
