Пилота вертолета накажут за несанкционированный вылет из Омского аэропорта

Омич привлечен к ответственности по статье 11.4 КоАП РФ за полет без разрешения.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура выявила нарушение правил использования воздушного пространства в диспетчерской зоне аэродрома «Центральный».

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности полетов установлено, что в ноябре 2025 года пилот осуществил взлет с площадки, расположенной в диспетчерской зоне аэродрома Омск «Центральный», в контролируемом воздушном пространстве класса С. Вылет был произведен без согласования с диспетчерскими службами, что создало потенциальную угрозу для безопасности воздушного движения в регионе.

По инициативе Омской транспортной прокуратуры пилот вертолета Ми-2 привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил использования воздушного пространства.

Омская транспортная прокуратура продолжает осуществлять надзор за исполнением требований безопасности в сфере авиации на территории региона.

