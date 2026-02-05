Песков объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента РФ

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорта по его собственному желанию. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Это произошло по собственному желанию Иванова, — цитирует его РБК.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении 73-летнего Иванова от должности 4 февраля.
В конце декабря Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Перед этим он освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением на новую должность.
После этого Совет Федерации РФ назначил Краснова на должность председателя ВС России 24 сентября. Он будет работать на посту шесть лет по предложению Путина. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».