Песков объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента РФ

После этого Совет Федерации РФ назначил Краснова на должность председателя ВС России 24 сентября. Он будет работать на посту шесть лет по предложению Путина. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».