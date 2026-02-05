В омских школах подросткам начнут уделять больше внимания

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская провела рабочее совещание с руководителями центров и профильных подразделений ведомства. Основной темой стал вопрос помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На совещании рассмотрели ситуацию роста в стране кризисных случаев среди детей и подростков.
Как отметила министр, такие сигналы требуют оперативной реакции и слаженной работы всех участников системы профилактики.
На встрече в министерстве обсудили психологическое сопровождение, индивидуальные и групповые занятия с подростками, а также мероприятия для родителей.
Министр Ирина Варнавская дала поручение провести внеочередные заседания комиссий на местах с детальным анализом ситуации и усилить совместную профилактическую работу. В том числе информировать о работе телефонов доверия в регионе. В 2025 году на детский телефон доверия поступили тысяч обращений от несовершеннолетних. Им была оказана психологическая помощь.
По данным министерства, в Омской области действуют 38 комиссий по вопросам предупреждения деструктивного поведения. Дополнительно в регионе развивается социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении. Ранее мы писали, что омская прокуратура 6 февраля организует «горячую линию» для родителей школьников по вопросам травли их детей.