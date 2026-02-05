В омских школах подросткам начнут уделять больше внимания

Министр Ирина Варнавская дала поручение провести внеочередные заседания комиссий на местах с детальным анализом ситуации и усилить совместную профилактическую работу. В том числе информировать о работе телефонов доверия в регионе. В 2025 году на детский телефон доверия поступили тысяч обращений от несовершеннолетних. Им была оказана психологическая помощь.