Джиган хочет признать недействительным брачный договор с Самойловой: адвокат назвал причину

В Савеловский суд Москвы поступил иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом и блогером Оксаны Самойловой, согласно которому при разводе все совместно нажитое имущество достанется супруге. Об этом говорится в судебных материалах.
Причину подачи иска назвал РИА Новости представляющий интересны Джигана адвокат Сергей Жорин. По его словам, во время подписания соответствующего документа рэп-исполнитель находился в «уязвимом положении», в частности «принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить».
Как писал сайт KP.RU, Самойлова рассказала, в каком году начал рушиться их брак с артистом. В 2020 году пара переживала кризис в отношениях. В том же году Оксана родила четвертого ребенка, сына Давида.
Развод 37-летней Оксаны Самойловой и 40-летнего Джигана длится с осени прошлого года. Уже понятно, что дети останутся жить с мамой. При этом, рэпер принимает в их воспитании активное участие.
А вот с недвижимостью дела обстоят куда сложнее. Выяснилось, что ещё в 2020 году супруги подписали брачный договор, согласно которому все имущество, нажитое до того периода, отходит Оксане, а приобретения последних лет остаются у того, кто их покупал. В некоторых телеграм-каналах уже посчитали стоимость недвижимости, которую получит Самойлова, если Джиган не сможет оспорить брачник.