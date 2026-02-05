Буквари, Лас-Вегас, Лампочка: самые необычные народные названия мест в Омске

Этот топоним, может, широко и не распространён, но в «ДубльГИСе» отмечен, что уже говорит о его популярности в народе. Но почему «Буквари»? Версии две. Одна из них связана с тем, что некоторые здания в этом микрорайоне стоят ровным рядом, словно книги на полке. Скорее всего, речь про дома 126, 128, 130 и 132 на 50 лет Профсоюзов — на панораме выше вы можете «пройти» мимо них, кликая на стрелочку вперёд. Вторая версия — из-за обилия домов с литерами в адресах, например, Мира, 100, 100А, 100Б, 100 В.