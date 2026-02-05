Буквари, Лас-Вегас, Лампочка: самые необычные народные названия мест в Омске

Топонимика — это наука, которая изучает названия географических объектов и их происхождение. Многие названия, особенно официальные, имеют под собой логичную историю, однако есть и народные топонимы: их редко встретишь на карте, зато в разговорной речи местных они то и дело упоминаются.
Идею для этого материала нам подкинули вы: под репостом в нашем основном телеграм-канале из проекта «Открытка из Омска» собралось более 150 комментариев с необычными народными топонимами. И если «Чикаго» (то есть Чкаловским) с «Зелёнкой» (парк «Зелёный остров») опытного омича удивить трудно, то более отдалённые места имеют такие названия, что за голову хватаешься. О них и поговорим.
Дурдом / Дом дураков / Сумасшедший дом.
Где: Труда, 49.
Все эти названия, естественно, имеют переносный смысл — про психлечебницу на 1-й Линии (Куйбышева) вам наверняка известно и без нас. Как следует из сохранившегося в Сети проекта середины тридцатых годов, здание было первым корпусом планируемого социального городка в границах Труда, 8-й Пролетарской, Коммунистической и 5-й Пролетарской (последние две улицы до наших дней не сохранились). Здесь должны были жить более 3700 человек, большей частью — рабочие паровозо-вагоно-ремонтного завода. Но построить успели лишь один дом — далее в планы вмешалась война.
Но откуда взялось прозвище «дурдом», или «дом дураков»? Долгое время здание не было подведено к коммунальным сетям, хотя помещения под туалеты внутри были. Отхожее место было во дворе, но бегать на улицу из многоэтажного дома ради справления нужды — удовольствие не из приятных. Вот и приходилось порой прохожим уворачиваться от вылетавших из окон нечистот. К канализации дом подвели только в шестидесятые, а обидное прозвище долго ещё сохранялось.
Бродвей.
Где: несколько мест в разных частях Омска.
В простонародье под «Бродвеем» понимается центральная улица города, по которой вечерами гуляет публика. Но с Омском вышло интереснее: у нас это понятие используется в ироничном значении. Как-то не прижился Бродвей ни на Любинском, ни на Валиханова.
Мы обнаружили, по крайней мере, три места в городе, получивших в народе прозвище «Бродвей». Первое — широкий тротуар параллельно улице Багратиона, более километра длиной.
Второе — не менее широкий участок 4-й Линии, который связывает 10 лет Октября и Омскую. С недавнего времени у этой дороги есть собственное название — Школьный бульвар, так как главными точками притяжения здесь являются школа 132 и гимназия 146. Здесь же находился один из первых торговых комплексов Омска — «Мираф Балчуг», он же «Сити-Центр».
Ну, и третий омский Бродвей, по словам наших читателей, располагался в Авиагородке в 70-е — 80-е. Но точного его местоположения определить нам не удалось. Может, вы подскажете?
«Косой» дом.
Где: Магистральная, 67.
Топоним довольно известный. Происхождение его тоже логично: все дома в этом районе либо «смотрят» на улицу, либо стоят к ней торцом. Кроме Косого, который «смотрит» на перекрёсток Мамина-Сибиряка и Магистральной.
В Косом доме был «Косой» магазин. Точнее, магазин-то был долгое время безымянным: сперва это был гастроном, затем — вино-водочный магазин. И только в начале нулевых «Косой» обрёл официальное имя и даже вывеску. Тоже косую. Просуществовал он, судя по панорамам (ниже — фото 2010 года), около десяти лет, а затем площадь заняли крупные торговые сети.
«Буквари».
Где: через дорогу от Косого дома.
Этот топоним, может, широко и не распространён, но в «ДубльГИСе» отмечен, что уже говорит о его популярности в народе. Но почему «Буквари»? Версии две. Одна из них связана с тем, что некоторые здания в этом микрорайоне стоят ровным рядом, словно книги на полке. Скорее всего, речь про дома 126, 128, 130 и 132 на 50 лет Профсоюзов — на панораме выше вы можете «пройти» мимо них, кликая на стрелочку вперёд. Вторая версия — из-за обилия домов с литерами в адресах, например, Мира, 100, 100А, 100Б, 100 В.
Район сей обладал весьма дурной славой, как, впрочем, и все районы Нефтяников. Банда с «Букварей» часто дралась с «Горячкой» (районом улицы Горячева) и «Лукоморьем», о которой расскажем чуть дальше.
Неподалёку находится ещё один забавный топоним — «Французская дорога». Это участок улицы Доковской между Мира и Губкина, к западу от «Букварей». Дорогу построили в семидесятые — именно по ней ездили приглашённые из Франции рабочие, чтобы монтировать на Нефтезаводе произведённые на Западе установки комплекса «Ароматика». Здесь же есть и «французский дом» (Мира, 106Б), выстроенный специально для иностранных специалистов. Такая вот дружба народов получается.
Лукоморье / Лас-Вегас.
Где: посёлок Юбилейный, он же Лукьяновка.
Заглянем ещё дальше на окраину Нефтяников. Если проехать за «Буквари» и миновать остановку «Радиостанция», то вы окажетесь в посёлке Юбилейном. Народное название микрорайона — Лукьяновка, по фамилии директора завода железобетонных изделий № 5, который и строил посёлок.
Местные называют Лукьяновку романтично — «Лукоморье». В наших комментариях мы ещё встретили вариант «Лас-Вегас» — эдакий антагонист «Чикаго» на другом конце города! Правда, судя по всему, используется это понятие совсем редко. Зато красиво. В любом случае, в этом «Лас-Вегасе» лишний раз лучше не оказываться, особенно в тёмное время суток.
Магазин «Киборг».
Где: 5-я Кордная, 24; также — остановка «Детский сад».
Ещё одно народное название: долгое время здесь работал круглосуточный магазинчик «Ива». Кажется, у каждого на районе такой есть, где торгуют всеми видами съедобного, где по ночам маргинального вида местные жильцы выпивают в компании единственной продавщицы, где продаются те самые жвачки по рублю…
Но почему «Киборг»? Ответа на этот вопрос найти нам не удалось. «Ива» обладала неоднозначными отзывами: с одной стороны, её хвалили за доступность, с другой — корили за контингент. Где-то после 2023 года заведение умерло, и теперь здесь располагается один из филиалов омской сети вино-водочных магазинов. А название живо в виде народного наименования остановки «Детский сад»: садиков много, а «Киборг» — уникален.
Озеро Забойчик, затон Лампочка, полуостров Крокодил.
Смешным названиям водных объектов или форм рельефа можно посвятить отдельный материал, но мы остановимся на этих трёх топонимах.
Читатели подсказывают: сверните направо сразу после моста у Телецентра и направляйтесь к лодочной станции (ориентир по «ДубльГИСу» — адрес Мостоотряд, 70). Около неё есть выдающийся вперёд полуостров, совсем небольшой, который когда-то был похож на крокодилью голову, но затем Иртыш немного обмелел, и узкая голова сильно увеличилась в размерах.
Совсем рядом с ним находится продолговатый залив, который соединён с Иртышом узкой протокой. Так что название «Лампочка» у него вполне обосновано — действительно, похоже.
А вот почему на юго-западе Омска между частными секторами Чередовых улиц и Московки существует озеро под названием Забойчик, понять трудно. Появилось оно, судя по форме и отзывам в интернете, искусственным образом — кое-где Забойчик вообще именуется котлованом. Местные жители раньше даже здесь купались и рыбачили, а сейчас сторонятся его — говорят про трубу канализации и стёкла в воде.