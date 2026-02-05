Ричмонд
В Омске огурцы подорожали на 50 рублей за две недели

Согласно данным Омскстата, на 26 января килограмм огурцов в Омске стоит 299,48 рубля, что на 50 рублей больше по сравнению с 12 января.

Источник: Om1 Омск

Согласно данным Росстата, с 27 января по 2 февраля цены на огурцы в России увеличились на 6,3%, ускорив тенденцию предыдущей недели. В целом плодоовощная продукция подорожала на 2,1%.

Особенно заметно возросли цены на огурцы, которые за последние две недели в Омске подорожали с 249,81 рубля за килограмм 12 января до 299,48 рубля на 26 января. Это означает рост почти на 50 рублей за две недели.

С начала года огурцы подорожали на 42,9%, что также отражает общую тенденцию роста цен на плодоовощную продукцию в стране. В других категориях, таких как картофель, помидоры и морковь, также наблюдается увеличение цен, однако рост на огурцы остаётся наиболее заметным.