В Омске огурцы подорожали на 50 рублей за две недели

Согласно данным Росстата, с 27 января по 2 февраля цены на огурцы в России увеличились на 6,3%, ускорив тенденцию предыдущей недели. В целом плодоовощная продукция подорожала на 2,1%.
Особенно заметно возросли цены на огурцы, которые за последние две недели в Омске подорожали с 249,81 рубля за килограмм 12 января до 299,48 рубля на 26 января. Это означает рост почти на 50 рублей за две недели.
С начала года огурцы подорожали на 42,9%, что также отражает общую тенденцию роста цен на плодоовощную продукцию в стране. В других категориях, таких как картофель, помидоры и морковь, также наблюдается увеличение цен, однако рост на огурцы остаётся наиболее заметным.