В Омске огурцы подорожали на 50 рублей за две недели

С начала года огурцы подорожали на 42,9%, что также отражает общую тенденцию роста цен на плодоовощную продукцию в стране. В других категориях, таких как картофель, помидоры и морковь, также наблюдается увеличение цен, однако рост на огурцы остаётся наиболее заметным.