Эксперт Подольская назвала плюсы и минусы идеи выхода на удаленку при болезни

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. При переводе на удаленный формат работы в случае больничного сотрудник может сохранить прежний уровень заработка, однако есть риск столкнуться с давлением со стороны руководства при серьезном ухудшении самочувствия. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС заявил, что законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему работнику удаленно выполнять свои обязанности, будет в ближайшее время внесен в Госдуму.
«Это может быть выгодно как работнику — за счет сохранения заработка без использования отпуска, — так и работодателю. В то же время инициатива связана с рядом существенных рисков. Прежде всего, существует угроза сверхэксплуатации на фоне размывания границ между трудом и отдыхом», — сказала Подольская.
По словам эксперта, при легком недомогании человек может не прерывать рабочий процесс, избегая накопления рабочих задач и поддерживая определенный уровень эффективности. Плюс ко всему перевод заболевшего сотрудника на удаленку снизит эпидемиологические риски, минимизируя вероятность заражения коллектива, добавила Подольская.
В то же время есть риск, что под давлением работодателя сотрудник будет соглашаться на «удаленный больничный» даже в состоянии, требующем полноценного восстановления. Это может привести к ухудшению здоровья, профессиональному выгоранию и в перспективе — к снижению производительности. Кроме этого, медицинские работники должны будут принимать ключевое решение по данному вопросу, однако у них нет инструментов для объективной оценки того, сможет ли сотрудник выполнять свои рабочие задачи дистанционно. В этом случае может сформироваться пространство для давления как со стороны работодателей, так и со стороны работников, пояснила Подольская.