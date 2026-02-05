Эксперт Подольская назвала плюсы и минусы идеи выхода на удаленку при болезни

В то же время есть риск, что под давлением работодателя сотрудник будет соглашаться на «удаленный больничный» даже в состоянии, требующем полноценного восстановления. Это может привести к ухудшению здоровья, профессиональному выгоранию и в перспективе — к снижению производительности. Кроме этого, медицинские работники должны будут принимать ключевое решение по данному вопросу, однако у них нет инструментов для объективной оценки того, сможет ли сотрудник выполнять свои рабочие задачи дистанционно. В этом случае может сформироваться пространство для давления как со стороны работодателей, так и со стороны работников, пояснила Подольская.