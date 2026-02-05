Церемония открытия Фестиваля российской культуры в Японии пройдет 11 мая

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. За это время во всех 47 японских префектурах выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ, а аудитория превысила 25 млн человек. В прежние годы японский МИД отмечал, что фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства.