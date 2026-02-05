Церемония открытия Фестиваля российской культуры в Японии пройдет 11 мая

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия 21-го Фестиваля российской культуры в Японии, который знаменует 20-летие с момента начала программы фестивалей в 2006 году, пройдет 11 мая. Об этом стало известно из материалов оргкомитета, которые имеются в распоряжении ТАСС.
По случаю открытия фестиваля в токийском концертном зале Ginza Blossom пройдет концерт с участием российского виолончелиста Александра Рамма, кларнетиста Никиты Лютикова и пианиста Тимофея Владимирова. Вместе с ними на сцену выйдут и японские артисты, в том числе бас Томоя Ватанабэ, сопрано Асами Хаттори, скрипачка Кокоро Имагава и виолончелист Макио Хориэ.
В своем послании по случаю предстоящего фестиваля специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в рамках «грандиозной программы» в 2026 году пройдут выступления пианиста Дениса Мацуева, Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, классических балетных трупп и музыкантов, совместные выступления российских и японских артистов, а также выставка и кинопоказы.
Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. За это время во всех 47 японских префектурах выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ, а аудитория превысила 25 млн человек. В прежние годы японский МИД отмечал, что фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства.