В России могут создать отечественную версию Roblox: что известно

В ОП предложили создать российский аналог Roblox.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо разработать отечественный аналог платформы Roblox, чтобы соответствовать требованиям законодательства и нравственным ценностям общества. Об этом заявил член ОП РФ Евгений Машаров.

«Уверен, что российским компаниям это (создание альтернативы Roblox — ред.) было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Машаров уточнил, что контент игр должен соответствовать моральным стандартам российского общества. Он предложил привлечь к разработке таких продуктов государственно-частное партнерство.

Ранее KP.RU писал, что 3 декабря в России была заблокирована платформа Roblox после обнаружения случаев массового распространения материалов, оправдывающих экстремистскую и террористическую деятельность. В игре также были выявлены призывы к насильственным противоправным действиям.