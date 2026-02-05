В России могут создать отечественную версию Roblox: что известно

В России необходимо разработать отечественный аналог платформы Roblox, чтобы соответствовать требованиям законодательства и нравственным ценностям общества. Об этом заявил член ОП РФ Евгений Машаров.
«Уверен, что российским компаниям это (создание альтернативы Roblox — ред.) было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Машаров уточнил, что контент игр должен соответствовать моральным стандартам российского общества. Он предложил привлечь к разработке таких продуктов государственно-частное партнерство.
Ранее KP.RU писал, что 3 декабря в России была заблокирована платформа Roblox после обнаружения случаев массового распространения материалов, оправдывающих экстремистскую и террористическую деятельность. В игре также были выявлены призывы к насильственным противоправным действиям.