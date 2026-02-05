Французский лидер Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для спасения своей политической карьеры, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.
Он уточнил, что Макрон поссорился со всеми, в том числе с американским бизнесменом Илоном Маском.
«Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что в настоящее время Макрон старательно ищет тему, которая могла бы отвлечь жителей Франции от его спора с Маском, а также упоминаний в файлах финансиста Джеффри Эпштейна.
«Франции следует расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка», — заявил Филиппо.
Напомним, имя Макрона оказалось в 205 файлах Эпштейна, в том числе о торговле детьми. Эпштейн скончался в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации.
Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным как можно скорее. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ и Франция поддерживают рабочие контакты, однако они не несут значимого содержания.