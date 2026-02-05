Максимальное пособие по безработице в Иркутской области равно 20 тысячам рублей

На северных территориях Приангарья учитывается районный коэффициент 1,3, а на юге — 1,2. Поэтому в Братске и северных районах сумма достигает 2 422 рубля. А максимальное пособие в 20 626 рублей могут получить те, кто до обращения в центр занятости проработал минимум 26 недель, был уволен после срочной службы или закрыл ИП.