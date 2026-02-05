Максимальное пособие по безработице в Иркутской области равно 20 тысячам рублей

В Иркутской области максимальный размер пособия по безработице достиг 20 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве труда Приангарья, а минимальное пособие после равно 2 236 рублям рублей.
— Такую выплату получают те, кто ищет работу впервые, не может предоставить данные о прошлом месте или были уволены за дисциплинарные поступки, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На северных территориях Приангарья учитывается районный коэффициент 1,3, а на юге — 1,2. Поэтому в Братске и северных районах сумма достигает 2 422 рубля. А максимальное пособие в 20 626 рублей могут получить те, кто до обращения в центр занятости проработал минимум 26 недель, был уволен после срочной службы или закрыл ИП.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Чите большинство жителей остались без света из-за аварии на ТЭЦ в 30-градусные морозы. Там штатно сработали две системы шин.