В Хабаровске скончался экс-вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» Олег Андрющенко

— Олег Андрющенко дебютировал в армейской команде, она тогда называлась просто СКА, 24 января 1996 года, — напомнили в пресс-службе «кабанов». — Клубу он отдал 15 лет своей жизни, вписав своё имя в историю хабаровских армейцев как одного из самых долгоиграющих (281 официальный матч) и надёжных вратарей.