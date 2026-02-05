В Хабаровске скончался экс-вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» Олег Андрющенко

Пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» объявила об уходе из жизни многолетнего вратаря и тренера команды Олега Андрющенко. Знаменитый спортсмен, уроженец Биробиджана, скончался 4 февраля в возрасте 48 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Олег Андрющенко дебютировал в армейской команде, она тогда называлась просто СКА, 24 января 1996 года, — напомнили в пресс-службе «кабанов». — Клубу он отдал 15 лет своей жизни, вписав своё имя в историю хабаровских армейцев как одного из самых долгоиграющих (281 официальный матч) и надёжных вратарей.
Вместе с командой О. Андрющенко дважды (2002 и 2004 годы) выигрывал Кубок России. В 2005 году, во многом благодаря его великолепной игре в решающих матчах, «СКА-Нефтяник» впервые поднялся на призовой пьедестал национального первенства, выиграв бронзовые медали в жарком противостоянии с красногорским «Зорким».
В 2002 и 2003 годах Олег Андрющенко привлекался в главную и вторую сборные команды России, в рядах которых он становился серебряным призером Международного турнира на Призы правительства РФ и Международного турнира на Кубок губернатора Московской области.
Завершив карьеру голкипера, О. Андрющенко посвятил 15 лет тренерской работе, занимаясь вратарями в командах «СКА-Нефтяник» и «СКА-Нефтяник-2». В марте 2021-го он стал главным тренером «СКА-Нефтяника». Под его руководством команда провела последние пять матчей чемпионата России, завоевав в итоге бронзовые медали.
Олегу Андрющенко было всего 48 лет… Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» выражает самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Олега Анатольевича.