Врач Тяжельников назвал продукт, который укрепляет иммунитет

Квашеная капуста помогает улучшить пищеварение и поддерживает иммунитет. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
— Квашеная капуста — один из самых любимых народных «пробиотиков» зимой. Этот продукт обладает очень полезными качествами — благодаря бактериям, которые вырабатываются в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. Также позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Еще она содержит витамин С, который поддерживает иммунитет, витамины В и К, калий, магний и железо, — цитирует его РИА Новости.
По словам медика, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов. Поэтому она является хорошим дополнением в рационе людей, контролирующих вес.
Тяжельников отметил, что включать квашеную капусту в ежедневной рацион нет необходимости, достаточно употреблять ее два-три раза в неделю по 150 граммов.
