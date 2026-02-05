Врач Тяжельников назвал продукт, который укрепляет иммунитет

— Квашеная капуста — один из самых любимых народных «пробиотиков» зимой. Этот продукт обладает очень полезными качествами — благодаря бактериям, которые вырабатываются в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. Также позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Еще она содержит витамин С, который поддерживает иммунитет, витамины В и К, калий, магний и железо, — цитирует его РИА Новости.