Естественная убыль населения в Хабаровском крае составила 5% за десять лет

В крае, отметил Демешин, уже действует много мер поддержки семей с детьми, но многие жители о них не знают. Губернатор поручил собрать всю информацию в единую понятную брошюру и распространить её в вузах, поликлиниках и других местах, чтобы она доходила до тех, кто планирует детей и участвует в программе «Семья».