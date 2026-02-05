Естественная убыль населения в Хабаровском крае составила 5% за десять лет

В правительстве Хабаровского края состоялась стратегическая сессия, посвящённая демографической ситуации в регионе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Численность населения края за последние 10 лет сократилась более чем на 5% — это 72 тысячи человек. Основная причина — естественная убыль из-за низкой рождаемости, а не миграция. Задача властей, подчеркнул глава края — остановить эту тенденцию и создать все условия для роста деторождаемости.
На сессии выступили многодетные мамы как главные эксперты по семейным вопросам. Дайханум Деккер, воспитывающая шестерых детей и ждущая мужа с передовой, и Татьяна Грушевская, мама 12 детей, рассказали, какая помощь нужна семьям на практике.
В крае, отметил Демешин, уже действует много мер поддержки семей с детьми, но многие жители о них не знают. Губернатор поручил собрать всю информацию в единую понятную брошюру и распространить её в вузах, поликлиниках и других местах, чтобы она доходила до тех, кто планирует детей и участвует в программе «Семья».