Гинцбург: российская вакцина от ротавируса успешно прошла испытания

Все этапы клинических испытаний российской вакцины против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота» успешно завершены. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцина от ротавируса, разрабатываемая институтом Гамалеи, сейчас проходит процедуру регистрации. На данный момент все клинические испытания успешно завершены», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Гинцбург добавил, что вакцина имеет отличные результаты и не вызывает осложнений. Она основана на вирусоподобных частицах.
Ранее KP.RU писал, что российские ученые работают над созданием препаратов для лечения рака без использования химиотерапии. Уже существуют перспективные подходы, которые могут более эффективно воздействовать на опухоли.
Также Федеральное медико-биологическое агентство России завершает разработку новой вакцины против менингококковой инфекции. Массовое применение препарата начнется в 2027 году.