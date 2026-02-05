В Омске нашли хозяйку авто, вмёрзшего в лёд

Хозяйка автомобиля, который вмёрз в ледяную лужу из-за коммунальной аварии в центре Омска, нашлась. Об этом сообщили в «Омскводоканале». Видео машины, колёса которой наполовину находятся во льду, публикует ТГ-канал «Жесть Омска».
Ранее мы писали, что еще 1 февраля на улице Омской территория парковки и мусорной площадки со стороны 17-й Линии оказалась полностью подо льдом из-за прорыва трубы с холодной водой. В ловушку попали несколько машин.
Владелицу одного из автомобилей искали через социальные сети, поскольку по закону работать на аварийном участке с машиной можно только в присутствии хозяина.
Сотрудники водоканала уже обменялись контактами и договорились о взаимодействии с водителем. Работы по устранению повреждения на трубопроводе запланированы на 5 февраля.