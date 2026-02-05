Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец получил 200 часов обязательных работ за повторную пьяную поездку

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, его на два года лишили водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского удостоверения, но это не помешало ему вновь сесть за руль мотоцикла в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС поймали его на этом 4 ноября 2025 года в городе Болотное.

— После остановки сотрудниками ДПС мужчина отказался выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, что в соответствии с действующим законодательством приравнивается к установлению факта опьянения для лиц, имеющих административное наказание за аналогичные действия, — уточнили в пресс-службе.

Мотоцикл «Эндуро FMZ Renthal» у фигуранта изъяли и обратили в доход государства.