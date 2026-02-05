Новосибирец получил 200 часов обязательных работ за повторную пьяную поездку

В Новосибирской области мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, его на два года лишили водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского удостоверения, но это не помешало ему вновь сесть за руль мотоцикла в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС поймали его на этом 4 ноября 2025 года в городе Болотное.
— После остановки сотрудниками ДПС мужчина отказался выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, что в соответствии с действующим законодательством приравнивается к установлению факта опьянения для лиц, имеющих административное наказание за аналогичные действия, — уточнили в пресс-службе.
Мотоцикл «Эндуро FMZ Renthal» у фигуранта изъяли и обратили в доход государства.