Новосибирец получил 200 часов обязательных работ за повторную пьяную поездку

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского удостоверения, но это не помешало ему вновь сесть за руль мотоцикла в состоянии опьянения. Сотрудники ДПС поймали его на этом 4 ноября 2025 года в городе Болотное.