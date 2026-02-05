Потери ВСУ при попытках атаковать у Купянска Харьковской области очень значительные, сообщил aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, ВС РФ отразили очередную контратаку ВСУ: механизированная бригада противника пыталась прорвать оборону возле населенного пункта Благодатовка, но была отброшена.
«Потери украинских боевиков, по моим оценкам, довольно значительны. Ежедневно украинское командование теряет до роты личного состава только в данном районе. Это крайне существенно, поскольку такие потери истощают все резервы вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко.
Механизированная рота ВСУ обычно насчитывает около 100−120 человек. Она состоит из управления роты и трех механизированных взводов. На вооружении обычно находится 10−13 БМП или БТР.
В условиях активных боевых действий фактическая численность роты может быть меньше штатной из-за потерь или, наоборот, больше — если рота «усилена» дополнительными огневыми средствами.
Напомним, Марочко рассказал, что в атаки Купянска Киев бросает иностранных наёмников, элиту и мобилизованных.
Ранее стало известно, что украинские войска фактически потеряли контроль над поселком Песчаное под Купянском.