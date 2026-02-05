В Приамурье пересмотрят программу по увеличению продолжительности жизни

Орлов добавил, что ведется работа по модернизации автомобильных дорог. «По внешним причинам, например, из-за ДТП, смертность остается высокой. В прошлом году она была ниже, чем в 2024. Тем не менее, 120 погибших — это слишком много. Основная причина роста смертности — увеличение трафика на федеральной автодороге. В частности, на участке Чита — Хабаровск почти половина погибших. Трафик вырос в 3,5 раза из-за санкций и разворота России на восток. Сегодня трасса перегружена, поэтому нужна ее модернизация. Мы ведем эту работу вместе с коллегами из Минтранса и Росавтодора», — сказал он.