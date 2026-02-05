В Приамурье пересмотрят программу по увеличению продолжительности жизни

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Программа снижения смертности и увеличение продолжительности жизни в Амурской области будет пересмотрена. Об этом сообщил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.
Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что Якутия — единственный дальневосточный регион, где уровень смертности ниже среднероссийских показателей.
«У нас есть программа, направленная на снижение смертности и повышение продолжительности жизни. Это сложная задача, состоящая из множества компонентов. Она включает внешние факторы, такие как преступность, ДТП, пожары и другие, а также медицинские аспекты. На совещании у вице-премьера Юрия Петровича Трутнева уже обсуждали эту программу. Сейчас ее нужно проанализировать и, возможно, внести некоторые изменения, чтобы улучшить ситуацию», — сообщил Орлов.
Губернатор отметил, что в регионе ведется работа по модернизации и строительству новых объектов здравоохранения. «По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина на базе Амурской областной клинической больницы создадут кардиоцентр федерального уровня. Минздрав занимается этим проектом, определяя его масштабы. Это поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогично обстоят дела и с онкоцентром», — пояснил он.
Орлов добавил, что ведется работа по модернизации автомобильных дорог. «По внешним причинам, например, из-за ДТП, смертность остается высокой. В прошлом году она была ниже, чем в 2024. Тем не менее, 120 погибших — это слишком много. Основная причина роста смертности — увеличение трафика на федеральной автодороге. В частности, на участке Чита — Хабаровск почти половина погибших. Трафик вырос в 3,5 раза из-за санкций и разворота России на восток. Сегодня трасса перегружена, поэтому нужна ее модернизация. Мы ведем эту работу вместе с коллегами из Минтранса и Росавтодора», — сказал он.