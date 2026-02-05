Привлечено 329 единиц техники: дорожники Приморья усилили уборку снега на трассах

Отметим, что на улицы Владивостока вышло 169 единиц спецтехники. Сейчас бригады «СГТ» выполняют механизированное прометание и противогололёдную обработку ключевых магистралей, опасных спусков и подъемов, а также проездов к социальным учреждениям.