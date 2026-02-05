Привлечено 329 единиц техники: дорожники Приморья усилили уборку снега на трассах

Дорожные службы Приморья вывели на трассы 329 единиц техники к 11 часам дня для уборки снега. Сотрудники «Примавтодора» проводят уборку дорог и обрабатывают проезжую часть противогололёдными материалами, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.
«Небольшой снег зафиксирован в 22 муниципалитетах региона во всех климатических районах», — говорится в сообщении.
Среди используемой техники: 73 комбинированные дорожные машины, 27 автосамосвалов, 22 трактора с щёточным оборудованием, 16 автогрейдеров и 12 погрузчиков.
Отметим, что на улицы Владивостока вышло 169 единиц спецтехники. Сейчас бригады «СГТ» выполняют механизированное прометание и противогололёдную обработку ключевых магистралей, опасных спусков и подъемов, а также проездов к социальным учреждениям.
Напомним, в течение дня на большей части Приморья пройдёт снег, местами сильный. На дорогах гололедица, а днём снежный накат. Ветер преимущественно северный умеренный, но вечером на южном побережье сильный. Температура воздуха днём в большинстве районов −4…-9 °C, на юге края −3…+2 °C.