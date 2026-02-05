Адыраспан вне закона: казахстанцев предупредили, какие травы лучше не ввозить в Россию

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Посольство Казахстана в России напомнило казахстанским гражданам об уголовной ответственности за незаконный оборот наркосодержащего растения гармала (адыраспан) на территории России.
«Ввоз в Россию веществ, приравненных к наркотическим, к которым также относится растение гармала или адыраспан запрещен. За ввоз… предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет, а за крупную партию, провезенную группой лиц, — 8 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей (5 миллионов тенге)», — говорится в сообщении.
Гармалу обыкновенную, также известную как могильник, внесли в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России.
Что еще нужно помнить при въезде в Россию.
В памятке также отмечается, что между Казахстаном и Российской Федерацией действует безвизовый режим.
При этом срок пребывания для граждан Казахстана составляет 90 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение календарного года.
Если казахстанец находится в России дольше 30 календарных дней (до 90 календарных дней), необходимо зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания).
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» все иностранные граждане, не урегулировавшие свое правовое положение до 10 сентября 2025 года и не имеющие законных оснований для пребывания в Российской Федерации, подлежат включению в реестр контролируемых лиц и выдворению России с последующим ограничением въезда на ее территорию.
При этом в отношении таких иностранцев будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав и свобод на территории Российской Федерации, в том числе в части предоставления государственных и муниципальных услуг.
Согласно постановлению правительства России от 7 ноября 2024 года № 1510, в России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан (в том числе, граждан Казахстана) и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны.
Перед въездом в Россию гражданин Казахстана может через мобильное приложение «ruID» подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения Госуслуг на территории соседнего государства.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года в Москве и Московской проводится эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Участники эксперимента обязаны самостоятельно сообщать в МВД России сведения о месте своего фактического нахождения через мобильное приложение «Амина».
Участниками эксперимента являются иностранные граждане, прибывшие в Москву и Московскую область в порядке, не требующем получения визы:
в целях трудовой деятельности с 1 сентября 2025 года (работающие по патенту, трудящиеся граждане государств членов ЕАЭС);
в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней с 1 сентября 2026 года (в том числе, члены семьи граждан РФ или иностранных граждан с ВНЖ в РФ, также члены семьи трудящихся граждан ЕАЭС, студенты).
Постановка на учет вышеперечисленных категорий иностранных граждан осуществляется исключительно посредством использования приложения «Амина».
Когда не нужна регистрация.
Граждане Казахстана, временно пребывающие на территории России сроком не более календарных 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в территориальных органах управления по вопросам миграции МВД России. Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда на территорию России, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля.
Прибывшим в иностранное государство гражданам РК с целью учебы, работы или для постоянного проживания, рекомендуется встать на консульский учет в ближайшем казахстанском дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Постановка на консульский учет позволит решать многие вопросы, не выезжая в Казахстан (участие в выборах и референдумах, оформление паспорта, регистрация актов гражданского состояния