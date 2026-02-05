Адыраспан вне закона: казахстанцев предупредили, какие травы лучше не ввозить в Россию

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» все иностранные граждане, не урегулировавшие свое правовое положение до 10 сентября 2025 года и не имеющие законных оснований для пребывания в Российской Федерации, подлежат включению в реестр контролируемых лиц и выдворению России с последующим ограничением въезда на ее территорию.