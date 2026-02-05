Как изменился первый опорный населенный пункт Хабаровского края

Добраться до Чегдомына — задача со звездочкой. На авто сюда не доехать из-за отсутствия нормальной дороги, самолеты летают не всегда. Единственный вариант — на поезде.
Снег да снег кругом — первое впечатление от опорного населенного пункта. Через нижний Чегдомын, где коптят и пыхтят предприятия промзоны, проезжаем в верхний — здесь располагаются жилые массивы.
Первым делом наш проводник показывает новую достопримечательность — дорогу, где после ремонта появилось невероятное количество дорожных знаков. Местные уверяют, что тут их больше, чем во всем поселке в целом. Зато дорога наконец стала ровной. Впрочем, в Чегдомыне хороших дорог все больше.
В поселке проживают около трех тысяч человек, но это неофициальные данные. В угольной столице края много вахтовиков, приезжающих работать на шахте. Населенный пункт не обошла классическая беда — народ любит «усугубить» по поводу и без. В Чегдомыне мечтают перенять идею трезвых сел у Якутии, где продажа алкоголя под запретом. А пока на площадке между алкомаркетами поставили фигуру белочки — как напоминание, что не стоит увлекаться спиртным.
Глава рабочего поселка проводит экскурсию по вверенной ему территории. Признаюсь, что была тут десять лет назад, и первое, что бросается в глаза, — снег сегодня белый, а не черный. Вадим Ферапонтов объясняет — закрыли котельную, которая коптила на весь населенный пункт. Это далеко не единственное, что поменялось за последние годы.
— Сделали въездную зону, поставили камень, что мы — угольный поселок. За три года вокруг него создали сквер. Чегдомын попал в список моногородов в 2016-м, ведь если закроется шахта — поселок умрет. Нам выделили транш на ремонт главной дороги и освещение в 75 миллионов рублей. Очень много было критики по объекту. Пришлось выбирать: либо делать, как положено, с водоотливами, со всеми мероприятиями, но денег на всю длину тогда не хватило бы, или полностью поменять только полотно. Остановились на втором варианте. Время показало, что решение верное — дорога отличная, а вода уходит по наклону вниз, — рассказывает Вадим Ферапонтов.
Сегодня в Чегдомыне меняют фасады домов, уходя от серости советских построек. Жилые пятиэтажки омолаживаются, приоделись в новое и местные школы с детскими садиками. Причем выглядят солидно и по-городскому. Впрочем, не в каждом городе увидишь такие современные учебные заведения.
В поселке пока два мурала — ко Дню Победы и на шахтерскую тематику. Планируется третий — про золото Умальты. Поселковый проект «Золото Умальты» — для Хабаровского края уникальный. В первую очередь тем, что ради его раскрутки сняли одноименный художественный фильм со звездами отечественного кино. Это вестерн, в основе которого реальная история, произошедшая в Верхнебуреинском районе — здесь до сих пор верят, что обоз с умальтийским золотом еще не найден.
— Откройте тайну, где все-таки ваше золото? — не удерживаюсь я.
— В речке наверняка лежит, ждет своего часа. Посчастливится кому-нибудь его отыскать. А наша история с «Золотом Умальты» только начинается — оно еще принесет поселку дивиденды, — уверен глава поселка.
В этом году здесь начнут строить сквер, а завершат полностью все задуманное в 2027-м. Итого в поселке появятся площадь с павильоном-символом золота, транзитная пешеходная зона, где будет рассказано, какой путь проходит драгоценный металл от приисков до потребителя, парк, рыночек и кафе. Все стилизованное под начало XX века.
В Чегдомыне рассчитывают, что этот проект скажется на увеличении туристического потока, а потому серьезно вкладываются в развитие поселка.
Долгосрочный план развития Чегдомына, реализуемый в рамках федеральной программы «Опорный пункт России», рассчитан на шесть лет. Всего в нем 114 пунктов.
— Знаете, есть такая теория разбитых окон: если одно разбили и не починили, то перебьют и все рядом. Стараемся, чтобы Чегдомын становился лучше, тогда и отношение жителей к нему поменяется. Бюджет — 200 миллионов рублей и привлекаемых средств почти столько же. По качеству благоустройства идем на одном уровне со столицей края, берем у них идеи. Например, подсмотрели в Хабаровске топиарные фигуры. Поставили и у себя в «Семейном» парке. Конечно, первое время на них ребятня висела, боялись, что все переломают, но вроде привыкли сейчас. Скоро завершим все работы по парку, и здесь будет здорово, — говорит глава поселка.
«Семейный» поделен на несколько зон. Пешеходная — с оборудованной тропой здоровья и строящимися мангальными домиками из натурального камня. Такого проекта больше нигде нет — его специально разработали для Чегдомына. Тропа здоровья пригодится и для пенсионеров, и для молодых. Примечательно, что по ней можно идти, не боясь упасть. Здесь использовали корабельную доску, которая не скользит под снегом — все-таки на севере зима длится долго. А чтобы новенькие бунгало не облюбовали темные личности, по периметру парка разместили камеры. Изображение они выводят прямиком в отдел полиции, о чем местные хулиганы уже осведомлены и потому обходят парки стороной. Глава поселка объясняет — камер по Чегдомыну установлено больше, чем в ином городе. Есть даже экземпляры со звуком — можно сразу пресечь чью-либо выходку.
Парк «Семейный» появился на месте свалки и бурелома. На следующий год территорию за ним планируют зачистить от старых и больных деревьев. На зиму тут специально не стали убирать снег, чтобы жители могли гулять как на природе, дышать чистым воздухом.
Здесь же, в парке, можно ознакомиться с историей — установлены информационные стенды про исправительно-трудовой лагерь Бурлаг, список репрессированных и камень в память о пострадавших в годы политических репрессий.
Еще один предмет гордости — парк «Патриот» с танком и пушкой-гаубицей, памятником погибшим шахтерам, пилонами с именами павших бойцов. Его тоже ждет обновление — в этом году заменят Вечный огонь, установят памятник воинам, обустроят площадь Славы единым ансамблем. А с другой стороны парка построят площадку для мероприятий, сейчас тут сцена с идеальным звуком, который хорошо разносится по окрестности. От шума ближайшую улицу уберегут щитами. Трибуны уже закуплены, поставят, как потеплеет. 57 миллионов рублей направят на строительство музея. Глава обещает — получится достойный объект.
— Мы придерживаемся разработанного мастер-плана. На опорный населенный пункт нам выделяют в 2026 году 250 миллионов, до 2028 года должны получить два миллиарда рублей. Будем делать фасады и ремонтировать крыши жилых домов на центральной улице, оформим их подсветкой — гостевой маршрут должен выглядеть не хуже, чем в крупных городах. А еще у нас точно будет самая красивая елка в крае. Перенесем новогодний городок в парк «Семейный», здесь все мероприятия проходят. Запланировано обустройство скейт-парка. Хотим, чтобы молодежь потихоньку начинала возвращаться в родной Чегдомын. Люди увидят, что он меняется, становится лучше. У нас можно жить, работать, заниматься спортом — для этого открыли 25-метровый бассейн, есть уличные тренажеры и прочее, — делится Вадим Ферапонтов.
Между тем.
Долгосрочный план развития Чегдомына, реализуемый в рамках федеральной программы «Опорный пункт России», рассчитан на шесть лет. Всего нем 114 пунктов. Они касаются сферы благоустройства, создания коммунальной инфраструктуры, развития сфер транспорта, культуры, спорта.