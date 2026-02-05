Как изменился первый опорный населенный пункт Хабаровского края

— Знаете, есть такая теория разбитых окон: если одно разбили и не починили, то перебьют и все рядом. Стараемся, чтобы Чегдомын становился лучше, тогда и отношение жителей к нему поменяется. Бюджет — 200 миллионов рублей и привлекаемых средств почти столько же. По качеству благоустройства идем на одном уровне со столицей края, берем у них идеи. Например, подсмотрели в Хабаровске топиарные фигуры. Поставили и у себя в «Семейном» парке. Конечно, первое время на них ребятня висела, боялись, что все переломают, но вроде привыкли сейчас. Скоро завершим все работы по парку, и здесь будет здорово, — говорит глава поселка.