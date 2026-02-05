«Кайрат», «Реал» и «Арсенал» стали кандидатами на лучший гол Лиги Чемпионов

В инстаграм-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций были опубликованы кандидаты на лучший комбинационный гол в общем этапе Лиги Чемпионов. Одним из претендентов стал мяч полузащитника Олжаса Байбека, забитый после паса грузинского легионера Гиоргии Зария в гостевом матче 5-го тура главного еврокубка.
В матче 5-го тура Лиги Чемпионов алматинцы поначалу проигрывали «Копенгагену» со счетом 0:3. Однако голы нападающего Дастана Сатпаева на 81-й и Байбека на 90-й минуте помогли «Кайрату» вырвать победу и установить окончательный счет 3:2.