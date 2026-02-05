Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кайрат», «Реал» и «Арсенал» стали кандидатами на лучший гол Лиги Чемпионов

Алматинский «Кайрат» стал кандидатом на лучший комбинационный гол в Лиге Чемпионов, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Источник: Nur.kz

В инстаграм-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций были опубликованы кандидаты на лучший комбинационный гол в общем этапе Лиги Чемпионов. Одним из претендентов стал мяч полузащитника Олжаса Байбека, забитый после паса грузинского легионера Гиоргии Зария в гостевом матче 5-го тура главного еврокубка.

Под публикацией был задан вопрос: «Эти идеальные “треугольники” в пас — просто кайф! Кто исполнял это круче всех?» В номинанты на лучшие розыгрыши также попали «Олимпиакос», «Арсенал» и мадридский «Реал».

В матче 5-го тура Лиги Чемпионов алматинцы поначалу проигрывали «Копенгагену» со счетом 0:3. Однако голы нападающего Дастана Сатпаева на 81-й и Байбека на 90-й минуте помогли «Кайрату» вырвать победу и установить окончательный счет 3:2.