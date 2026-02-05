Минстрой: отмена комиссии при оплате ЖКХ действует для пяти категорий граждан

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Банки не вправе брать комиссию при оплате ЖКХ льготными категориями граждан, включая пенсионеров. Об этом говорится в ответе Минстроя РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.
Текст письма есть в распоряжении ТАСС.
«Комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке, не взимается», — отметили в министерстве.
Перечень таких категорий граждан установлен правительством РФ. В него включены пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших военных.
Отвечая на предложение депутата ввести мораторий на начисление пени за долги по оплате ЖКХ при задержке зарплат, в Минстрое отметили, что в настоящее время пени начисляются только с 31-го дня задержки квартплаты.