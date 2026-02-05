Ричмонд
В Новосибирске запущен масштабный конкурс «Лига пресс-служб-2026»

Медиахолдинг Сиб.фм Групп объявляет о запуске масштабного конкурса для пресс-служб Новосибирской области. Цель конкурса — подчеркнуть важную роль эффективных коммуникаций в развитии региона, отметить лучших специалистов и повысить качество работы пресс-служб.

Источник: Сиб.фм

Принять участие в конкурсе приглашаются пресс-службы органов государственной власти, муниципальных образований, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций Новосибирской области, а также специалисты по связям с общественностью, пресс-секретари, пресс-атташе.

Конкурс пройдет по семи номинациям:

Пресс-служба года.

За профессионализм, оперативность, креативный подход и эффективное взаимодействие со СМИ.

Спикер года.

За умение эффективно представлять позицию организации, аргументированно доносить информацию до аудитории и создавать положительный имидж.

Инфоповод года.

За создание яркого и резонансного информационного повода, привлекшего внимание СМИ и общественности.

Сенсация года.

За наиболее резонансное и значимое информационное событие, освещенное пресс-службой, вызвавшее широкий общественный интерес.

Лучший проект в государственной сфере.

За эффективное информационное сопровождение социально значимого проекта, реализованного органами государственной власти.

Лучший проект в социальной сфере.

За PR-кампанию, направленную на решение социальных проблем, поддержку социально-ориентированных инициатив и формирование позитивного общественного мнения.

Лучший проект в бизнес-сфере.

За успешную PR-кампанию, направленную на продвижение компании, бренда или продукта, создание позитивного имиджа и увеличение узнаваемости.

Этапы конкурса:

1. Прием заявок.

С 5 февраля по 30 сентября 2026 года. На сайте Сиб.фм создана специальная рубрика «Лига пресс-служб-2026», где размещена подробная информация о номинациях, правилах участия и критериях оценки.

2. Формирование шорт-листа.

1 октября 2026 года. Будет опубликован список номинантов в СМИ. В шорт-лист попадут по 5 участников в каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество просмотров.

3. Оценка работ экспертным советом.

15 октября 2026 года. Экспертный совет, в состав которого войдут представители медиахолдинга Сиб.фм Групп, главные редакторы ведущих СМИ Новосибирской области и председатель Союза журналистов, определит победителей в каждой номинации.

4. Церемония награждения:

Ноябрь 2026 года. Победителей ждет торжественная церемония награждения с участием представителей власти, бизнеса, СМИ и общественности.

Как подать заявку?

1. Направить заявку в редакцию Сиб.фм в Telegram +7 (953) 785−53−76.

В теме письма необходимо указать: «Заявка на конкурс “Лига пресс-служб-2026”.

2. Конкурсные работы будут опубликованы в рубрике «Лига пресс-служб» на сайте Сиб.фм.

Опубликование материала не гарантирует победу в конкурсе. Победители будут определены жюри конкурса на основании представленных заявок и соответствия критериям конкурса.

«Лига пресс-служб-2026» — это уникальная возможность для пресс-служб Новосибирской области продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и получить признание профессионального сообщества.

Более подробную информацию о правилах участия, сроках, месте и порядке получения призов уточнят у организаторов. Возрастное ограничение 18+