В Новосибирске запущен масштабный конкурс «Лига пресс-служб-2026»

Принять участие в конкурсе приглашаются пресс-службы органов государственной власти, муниципальных образований, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций Новосибирской области, а также специалисты по связям с общественностью, пресс-секретари, пресс-атташе.
Конкурс пройдет по семи номинациям:
Пресс-служба года.
За профессионализм, оперативность, креативный подход и эффективное взаимодействие со СМИ.
Спикер года.
За умение эффективно представлять позицию организации, аргументированно доносить информацию до аудитории и создавать положительный имидж.
Инфоповод года.
За создание яркого и резонансного информационного повода, привлекшего внимание СМИ и общественности.
Сенсация года.
За наиболее резонансное и значимое информационное событие, освещенное пресс-службой, вызвавшее широкий общественный интерес.
Лучший проект в государственной сфере.
За эффективное информационное сопровождение социально значимого проекта, реализованного органами государственной власти.
Лучший проект в социальной сфере.
За PR-кампанию, направленную на решение социальных проблем, поддержку социально-ориентированных инициатив и формирование позитивного общественного мнения.
Лучший проект в бизнес-сфере.
За успешную PR-кампанию, направленную на продвижение компании, бренда или продукта, создание позитивного имиджа и увеличение узнаваемости.
Этапы конкурса:
1. Прием заявок.
С 5 февраля по 30 сентября 2026 года. На сайте Сиб.фм создана специальная рубрика «Лига пресс-служб-2026», где размещена подробная информация о номинациях, правилах участия и критериях оценки.
2. Формирование шорт-листа.
1 октября 2026 года. Будет опубликован список номинантов в СМИ. В шорт-лист попадут по 5 участников в каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество просмотров.
3. Оценка работ экспертным советом.
15 октября 2026 года. Экспертный совет, в состав которого войдут представители медиахолдинга Сиб.фм Групп, главные редакторы ведущих СМИ Новосибирской области и председатель Союза журналистов, определит победителей в каждой номинации.
4. Церемония награждения:
Ноябрь 2026 года. Победителей ждет торжественная церемония награждения с участием представителей власти, бизнеса, СМИ и общественности.
Как подать заявку?
1. Направить заявку в редакцию Сиб.фм в Telegram
В теме письма необходимо указать: «Заявка на конкурс “Лига пресс-служб-2026”.
2. Конкурсные работы будут опубликованы в рубрике «Лига пресс-служб» на сайте Сиб.фм.
Опубликование материала не гарантирует победу в конкурсе. Победители будут определены жюри конкурса на основании представленных заявок и соответствия критериям конкурса.
«Лига пресс-служб-2026» — это уникальная возможность для пресс-служб Новосибирской области продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом и получить признание профессионального сообщества.
Более подробную информацию о правилах участия, сроках, месте и порядке получения призов уточнят у организаторов. Возрастное ограничение 18+