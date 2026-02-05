В Омской области 5−6 февраля ожидаются сильный снег, метель и ветер до 18 м/с

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 5 февраля и ночью 6 февраля в Омской области прогнозируются осадки в виде снега, в том числе мокрого.
Местами ожидается сильный снег с ухудшением видимости, временами метель и порывистый ветер силой 13−18 метров в секунду.
Ухудшение погодных условий может привести к отложению мокрого снега на проводах и деревьях, образованию гололеда на проезжей части, а также к снежным заносам и накату на автодорогах региона.
Специалисты рекомендуют автомобилистам и пешеходам проявлять повышенную внимательность на дорогах, избегать отвлечения на электронные приборы и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.
Жителям Омской области советуют учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок и передвижений в ближайшие сутки.
