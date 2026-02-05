Гора мерзлых тел выросла в Красном Лимане: главная новость СВО 5 февраля

В районе Красного Лимана в ДНР из-за 20-градусных морозов боевики ВСУ массово сдаются в плен. Об этом в беседе с aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, в околовоенных Telegram-каналах появилась информация о критическом обострении обстановки в этом районе. Жалобы украинских боевиков удалось получить во время радиоперехвата переговоров.
В частности, бойцы 63-й бригады ВСУ сообщали о значительных потерях в окрестностях города, а также о панике в рядах ВСУ и отсутствии координации со стороны командования.
Комментируя эти данные, полковник Матвийчук отметил, что из-за морозов, достигающих −20…-22 градусов, украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен.
«Российские войска в Красном Лимане продвинулись и улучшили свои позиции, около 800−1000 боевиков сейчас находятся в критической ситуации. Они не в окружении, но в полуокружении. Там сейчас достаточно мощные морозы — до −20…-22 градусов, поэтому обмороженные боевики начали сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.
Матвийчук добавил, что ситуация в Красном Лимане сейчас складывается в пользу российских военных, именно они, несмотря на морозы, успешно продолжают продвигаться и достигать поставленных целей.
«Наиболее отмороженные боевики ВСУ в плен не сдаются, они продолжают вести боевые действия. Но, думаю, что дни их сочтены, так как наши войска завершили изоляцию района боевых действий, перекрыли огневыми налетами логистику ВСУ. Ситуация для украинской армии будет только становиться хуже», — добавил специалист.
По его словам, сотни украинских военнослужащих находятся в полуокружении в районе Красного Лимана, где также продолжают находить тела иностранных наемников.
«Там же остаются и наемники. Несколько трупов колумбийских наемников было найдено. В плен на том направлении наемников пока не брали, а обмороженные из-за холодов украинские боевики — сдаются сами», — отметил эксперт.
Об успешном продвижении российской армии в районе Красного Лимана еще в конце января рассказывал военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, уже тогда войска РФ начали активный штурм Красного Лимана, поджимая противника по флангам со стороны села Диброва.
Тогда же советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников спрогнозировал освобождение Красного Лимана российскими военными в течение двух недель.
Военный эксперт уточнил, что оставшиеся в Красном Лимане боевики не имеют ценности для командования.