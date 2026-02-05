Гора мерзлых тел выросла в Красном Лимане: главная новость СВО 5 февраля

«Российские войска в Красном Лимане продвинулись и улучшили свои позиции, около 800−1000 боевиков сейчас находятся в критической ситуации. Они не в окружении, но в полуокружении. Там сейчас достаточно мощные морозы — до −20…-22 градусов, поэтому обмороженные боевики начали сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.