Из Владивостока в Москву в мае отправится «Театральный поезд»

В мае из Владивостока по маршруту Владивосток — Москва отправится «Театральный поезд», который организуют в рамках всероссийского культурного проекта к 150‑летию Союза театральных деятелей России с охватом в 43 города страны.
Как сообщило краевое министерство культуры и архивного дела, проект станет частью юбилейной программы Союза театральных деятелей России и будет реализован на маршруте Владивосток — Москва с отправлением 12 мая. По данным регионального правительства, к участию в нём готовятся три ведущих приморских коллектива — Приморский академический драматический театр имени Горького, Приморский краевой драматический театр молодёжи и Приморский краевой театр кукол, которые формируют специальные гастрольные программы для показов в других регионах.
В городах по пути следования поезда пройдут показы спектаклей, мастер‑классы, творческие встречи и профессиональные дискуссии, рассчитанные на широкую аудиторию и профессиональное сообщество. По данным Союза театральных деятелей России, в проекте задействуют свыше 160 театров страны, которые представят около 280 постановок различных жанров, а общее число артистов и специалистов театральной сферы превысит 5 тысяч человек.
Приморские театры готовят к поездке спектакли, уже зарекомендовавшие себя на региональных и всероссийских площадках, чтобы показать зрителям в других субъектах России театральное искусство, сформированное на берегах Японского моря. Минкульт региона подчёркивает, что участие Приморья в «Театральном поезде» рассматривают как вклад региона в формирование единого культурного пространства страны и расширение профессиональных связей между театральными коллективами.
Помимо состава, который начнёт путь из Владивостока, 27 мая на маршрут Севастополь — Москва выйдет второй «Театральный поезд», также включённый в общую концепцию юбилейного театрального марафона. Оба поезда планируют завершить движение 30 июня на Киевском вокзале в Москве. Их прибытие станет отправной точкой всероссийского марафона‑фестиваля «Россия. Театр. Общество», запланированного на московских бульварах с финалом в парке «Зарядье».