Из Владивостока в Москву в мае отправится «Театральный поезд»

Как сообщило краевое министерство культуры и архивного дела, проект станет частью юбилейной программы Союза театральных деятелей России и будет реализован на маршруте Владивосток — Москва с отправлением 12 мая. По данным регионального правительства, к участию в нём готовятся три ведущих приморских коллектива — Приморский академический драматический театр имени Горького, Приморский краевой драматический театр молодёжи и Приморский краевой театр кукол, которые формируют специальные гастрольные программы для показов в других регионах.