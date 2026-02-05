Синоптик Макарова: ослабление морозов придет в московский регион 6 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ослабление морозов придет в московский регион в пятницу, температура будет достигать минус 11−13 градусов. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Нас ждет ослабление морозов в пятницу. Температура минус 11−13. И это связано с тем, что меняется характер погоды, атмосферное давление падает, с запада приближается атмосферный фронт с облаками», — сказала Макарова.
Она отметила, что на улице будет пасмурно, местами небольшой снег. Такая погода, по ее словам, будет переноситься тяжелее, чем когда светит солнце при минус 20.
«Поскольку мы не будем видеть солнце, то и ветер поднимется, потепления мы, конечно, еще не заметим», — подытожила Макарова.
Ночью в субботу в Москве минус 13−15, по области минус 13−18, днем минус 7−9, облачная погода, небольшой снег по области. В воскресенье ночь тоже будет относительно не холодной — минус 10−15 градусов. Следующая ночь тоже морозная — 16−21 градус. Дневные температуры в воскресенье и понедельник составят минус 10−15 градусов.