Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Близнецам нужно сосредоточиться на главной цели и не отвлекаться на мелочи. Это удачный день для переговоров и заключения сделок. Если кто-то из знакомых нуждается в поддержке, нужно им помочь. После обеда стоит быть осторожнее с обещаниями. Вечером можно позволить себе легкое общение.