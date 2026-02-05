Ричмонд
В России предложили льготу на бесплатные лекарства: вот для каких категорий

В Госдуме хотят выдавать бесплатные лекарства для детей из многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили повысить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детям из многодетных семей с 6 до 14 лет. С подобной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Копия документа есть у РИА Новости.

«Право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецептам врачей будут иметь многодетные родители в отношении детей в возрасте до 14 лет», — сказано в обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По словам автора инициативы, в многодетных семьях дети часто болеют друг за другом. Это приводит к ситуации, когда семье приходится единовременно нести значительные расходы на лекарства для нескольких детей.

До этого депутат предложила включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии.

Немногим ранее в Госдуме назвали льготы, положенные семьям после усыновления ребенка.

