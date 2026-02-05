В России предложили льготу на бесплатные лекарства: вот для каких категорий

В России предложили повысить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детям из многодетных семей с 6 до 14 лет. С подобной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Копия документа есть у РИА Новости.