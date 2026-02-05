Предпочтения и вес партнёра имеют значение: Гид по выбору идеальной кровати для пары

Ключевой элемент гармоничного отдыха — правильно подобранный матрас. Если разница в весе партнёров превышает 15−20 кг, более лёгкий человек может непроизвольно «скатываться» к центру или на сторону партнёра, что нарушает сон обоих. В таких случаях оптимальным выбором становятся модели с независимым пружинным блоком: каждая пружина работает автономно, обеспечивая равномерную поддержку без перекосов.
Светлана Котина.
Старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK.
Альтернативой могут стать модели с несколькими зонами жёсткости, чаще всего их количество начинается от трёх. Такая конструкция позволяет учитывать особенности разных участков тела и снижает нагрузку на позвоночник. В случаях, когда партнёры предъявляют противоположные требования к жёсткости, возможен вариант матраса с разными характеристиками сторон, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Ещё одно решение — использование двух отдельных матрасов в одном основании с тонким топпером.
«Если у партнёров разные предпочтения по жёсткости, стоит обратить внимание на матрасы с индивидуальной поддержкой — например, с зональной конструкцией или разной плотностью сторон. Такие решения адаптируются под особенности каждого человека и обеспечивают одинаково высокий уровень комфорта», — подчёркивает эксперт.
По словам специалиста, размеры кровати также имеют значение. Длину спального места рекомендуется рассчитывать исходя из роста более высокого партнёра с запасом 15−20 сантиметров. При росте около 185 см. подойдёт длина 200 см, а для более высоких людей — 210−220 см либо конструкции без спинки в ногах. Что касается ширины, минимально допустимым вариантом для двоих считается 140 см, однако для свободного и спокойного сна лучше выбирать кровати шириной 160−180 см.
То же самое касается и высоты кровати. Комфортным считается спальное место, на которое можно сесть без излишнего напряжения, сохраняя прямой угол в коленях. Оптимальная высота в этом случае составляет от 40 до 70 сантиметров от пола до верхней точки матраса.
Собеседница Life.ru также обращает внимание на конструктивные детали. Гибкие и правильно подобранные ламели способствуют поддержке позвоночника и нормальной циркуляции воздуха, а мягкое изголовье делает отдых более комфортным, особенно при чтении или просмотре телевизора.
«Лучший способ выбрать подходящую кровать — протестировать её обоим партнерам в магазине мебели. В магазине вам расскажут об особенностях каждой кровати, помогут выбрать оптимальный вариант, обеспечивающий комфортный отдых и полноценный сон. Такой подход позволяет избежать ошибок при выборе спального места», — подытожила эксперт.
Ранее невролог рассказала, что сновидения отражают естественный процесс обработки мозгом дневных впечатлений и эмоций, переводя их из кратковременной памяти в долговременную. По её словам, даже страшные или неприятные сны обычно не являются патологией, а служат своеобразной тренировкой. Однако, когда сны становятся навязчивыми, чрезмерно реалистичными или сопровождаются физическими ощущениями, это может указывать на развитие заболеваний.
Все самые острые мнения и аналитика — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.