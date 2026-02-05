Предпочтения и вес партнёра имеют значение: Гид по выбору идеальной кровати для пары

Альтернативой могут стать модели с несколькими зонами жёсткости, чаще всего их количество начинается от трёх. Такая конструкция позволяет учитывать особенности разных участков тела и снижает нагрузку на позвоночник. В случаях, когда партнёры предъявляют противоположные требования к жёсткости, возможен вариант матраса с разными характеристиками сторон, которые изготавливаются по индивидуальному заказу. Ещё одно решение — использование двух отдельных матрасов в одном основании с тонким топпером.