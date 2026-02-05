В России в 2025 году чаще всего просили убежище граждане Украины

Так, за 12 месяцев 2025 года 3 332 гражданина Украины обратились с заявлением о предоставлении им убежища в России. Это на 390 человек меньше, чем в 2024 году, когда с ходатайством о предоставлении убежища в РФ обратились 3 722 человека. В 2023 году более 5 580 граждан Украины запросили убежище в РФ. За последние годы украинцы чаще всех просили убежище в РФ.