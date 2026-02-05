В России в 2025 году чаще всего просили убежище граждане Украины

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Граждане Украины в 2025 году заняли первое место в РФ по количеству обращений с заявлением о предоставлении им убежища. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, за 12 месяцев 2025 года 3 332 гражданина Украины обратились с заявлением о предоставлении им убежища в России. Это на 390 человек меньше, чем в 2024 году, когда с ходатайством о предоставлении убежища в РФ обратились 3 722 человека. В 2023 году более 5 580 граждан Украины запросили убежище в РФ. За последние годы украинцы чаще всех просили убежище в РФ.
На втором месте по числу ходатайств об убежище в 2025 году расположились граждане Сирии — 3 196, далее — Афганистана (281). Также в пятерку лидеров вошли граждане Узбекистана и Германия — 176 и 129 соответственно. Всего в 2025 году с заявлением о предоставлении временного убежища обратились 8 220 иностранца, что на 1 341 больше, чем в 2024-м.
Подобный статус в России предоставляет человеку право на легальное проживание в стране. Также он может работать без разрешений и получать медицинские услуги по ОМС. Кроме того, лица, получившие временное убежище в РФ, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, получения образования, материальной поддержки. Это является первым шагом к получению ВНЖ и российского гражданства.