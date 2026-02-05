Ричмонд
Каток «Авангард» во Владивостоке временно закрыт из-за погодных условий

«Русская лыжня» продолжает работу в обычном режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Каток «Авангард» во Владивостоке в четверг не работает из-за выпавшего снега — ледовое покрытие временно непригодно для катания. Об этом сообщили в официальном ТГ-канале (18+) Управления спорта города.

«Работа катка будет возобновлена сразу, как только это станет безопасно», — говорится в сообщении.

В то же время лыжная трасса «Русская лыжня» функционирует по обычному графику: трассы подготовлены и открыты для всех желающих.

Напомним, каток на стадионе «Авангард» будет недоступен для посетителей с 6 по 10 февраля.

Отметим, что во Владивостоке в четверг облачно, днём небольшой, временами умеренный снег. Ветер северо-восточный и северный умеренный. На дорогах гололедица. Температура −5…-7 °C.