Эксперт Раевский сказал, откуда поступил странный звонок сыну Усольцевых

Звонки с иностранных номеров, как тот, который поступил сыну пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, чаще всего безопасны. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с aif.ru рассказал, откуда мог поступить звонок Данилу Баталову с испанского номера.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Их искали тысячи волонтеров, но никаких следов так и не было найдено.
За время их поисков выдвигалось несколько версий их исчезновения: от встречи с дикими животными до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Сын Ирины Усольцевой от первого брака, Данил Баталов, ранее рассказал, что сразу после пропажи семьи ему поступил звонок с неизвестного номера из Испании. Он отметил, что хотел бы верить, что звонок связан с его пропавшими родственниками, но, вероятнее всего, это было необходимо для подтверждения его нового номера.
Киберэксперт Алексей Раевский рассказал, в каких случаях поступают звонки с иностранных номеров.
«При подтверждении номера на российских сервисах звонки чаще всего поступают именно с российских номеров, зарубежные номера в таком случае встречаются редко. Но и здесь нет никакого подвоха. Есть специальные компании, которые обеспечивают такую верификацию. Они для таких целей используют IP-телефонию. И часто такие компании работают не только в России, но и в других странах. Поэтому откуда придет звонок — неважно. Он в любом случае идет с сервера этой компании, а иностранный номер отображается в зависимости от шлюза, через который этот звонок проходит. Никаких подвохов нет», — пояснил эксперт.
Раевский добавил, что отвечать на звонки с иностранных номеров в этом плане безопасно.
Ранее стало известно, что сын Усольцевой после исчезновения родителей избавился от телефона.