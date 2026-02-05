Эксперт Раевский сказал, откуда поступил странный звонок сыну Усольцевых

«При подтверждении номера на российских сервисах звонки чаще всего поступают именно с российских номеров, зарубежные номера в таком случае встречаются редко. Но и здесь нет никакого подвоха. Есть специальные компании, которые обеспечивают такую верификацию. Они для таких целей используют IP-телефонию. И часто такие компании работают не только в России, но и в других странах. Поэтому откуда придет звонок — неважно. Он в любом случае идет с сервера этой компании, а иностранный номер отображается в зависимости от шлюза, через который этот звонок проходит. Никаких подвохов нет», — пояснил эксперт.