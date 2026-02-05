Новосибирская область планирует включить озеро Хомутина в нацпроект

Новосибирская область планирует включить озеро Хомутина в новый нацпроект «Вода России». Ранее попытка попасть в национальный проект «Экологическое благополучие» не увенчалась успехом из-за недостатка туризма и инфраструктуры, но теперь администрация Маслянинского района учла замечания и готовит новую заявку, сообщили в региональном Минприроды.
Озеро Хомутина площадью 10,25 га привлекательно для отдыха и расположено рядом с экопарком «Хомутина». Проект расчистки озера планируется на 2026−2028 годы с бюджетом 57 млн рублей.
Экопарк, создаваемый с 2021 года, включает глэмпинги, спортивные и фестивальные зоны, пешие и веломаршруты, агроблок и контактный зоопарк. Парк рассчитан на 400 тысяч посетителей в год и занимает 14,8 га, находясь в 184 км от Новосибирска.