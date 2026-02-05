Новосибирская область планирует включить озеро Хомутина в нацпроект

Экопарк, создаваемый с 2021 года, включает глэмпинги, спортивные и фестивальные зоны, пешие и веломаршруты, агроблок и контактный зоопарк. Парк рассчитан на 400 тысяч посетителей в год и занимает 14,8 га, находясь в 184 км от Новосибирска.