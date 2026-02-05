Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авито подработка»: подрабатывающие в Петербурге таксисты получают больше других

В среднем водители там получают свыше 91 тыс. рублей в месяц.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Больше всего на подработке в сфере такси и пассажирских перевозок зарабатывают жители Санкт-Петербурга, в среднем водители там получают свыше 91 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования сервиса «Авито подработка», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Регионы России с наибольшим средним предлагаемым вознаграждением за подработку в сфере такси и пассажирских перевозок, декабрь 2025 — январь 2026: Санкт-Петербург — 91 878 рублей», — говорится в материалах.

В Москве подрабатывающие в такси зарабатывают в среднем практически 75 тыс. рублей, в Ульяновской области — почти 60 тыс. рублей. Более 55 тыс. рублей получают таксисты в Хабаровском и Камчатском краях, а также в Рязанской, Сахалинской, Томской, Тверской и Тюменской областях, уточняется в исследовании.

В 2025 году подработку в этом направлении предлагали в 2,4 раза чаще по сравнению с 2024 годом. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 53 тыс. рублей при частичной занятости. Также увеличилось количество откликов на позицию водителя пассажирского транспорта — на 140% год к году, отмечается в исследовании.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше