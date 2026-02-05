«Авито подработка»: подрабатывающие в Петербурге таксисты получают больше других

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Больше всего на подработке в сфере такси и пассажирских перевозок зарабатывают жители Санкт-Петербурга, в среднем водители там получают свыше 91 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования сервиса «Авито подработка», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Регионы России с наибольшим средним предлагаемым вознаграждением за подработку в сфере такси и пассажирских перевозок, декабрь 2025 — январь 2026: Санкт-Петербург — 91 878 рублей», — говорится в материалах.
В Москве подрабатывающие в такси зарабатывают в среднем практически 75 тыс. рублей, в Ульяновской области — почти 60 тыс. рублей. Более 55 тыс. рублей получают таксисты в Хабаровском и Камчатском краях, а также в Рязанской, Сахалинской, Томской, Тверской и Тюменской областях, уточняется в исследовании.
В 2025 году подработку в этом направлении предлагали в 2,4 раза чаще по сравнению с 2024 годом. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 53 тыс. рублей при частичной занятости. Также увеличилось количество откликов на позицию водителя пассажирского транспорта — на 140% год к году, отмечается в исследовании.