«Лыжная стрела» доставит жителей Хабаровского края на «Холдоми»

«Лыжную стрелу» вновь запустят в регионе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это специально разработанный туроператором совместно с Федеральной пассажирской компанией турпакет (по инициативе регионального министерства туризма), который предлагает комплексное путешествие на ГЛК «Холдоми».
Предложение «Лыжная стрела» включает проезд в поезде по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и обратно, автобусный трансфер до курорта, проживание в комсомольской гостинице, питание — завтраки и ужины, а также страхование от несчастного случая. Уточняется также, что спортивный инвентарь возможно провозить в поезде бесплатно в качестве ручной клади.
Всего запланировано в феврале-марте организовать четыре таких специальных тура, самый ближайший выезд намечен на
Узнать подробнее о «Лыжной стреле» можно на сайте РЖД.