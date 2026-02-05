Ричмонд
«Лыжная стрела» доставит жителей Хабаровского края на «Холдоми»

Турпакет включает проезд до ГЛК и обратно, проживание в гостинице, питание, страховку.

Источник: Хабаровский край сегодня

«Лыжную стрелу» вновь запустят в регионе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это специально разработанный туроператором совместно с Федеральной пассажирской компанией турпакет (по инициативе регионального министерства туризма), который предлагает комплексное путешествие на ГЛК «Холдоми».

Предложение «Лыжная стрела» включает проезд в поезде по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и обратно, автобусный трансфер до курорта, проживание в комсомольской гостинице, питание — завтраки и ужины, а также страхование от несчастного случая. Уточняется также, что спортивный инвентарь возможно провозить в поезде бесплатно в качестве ручной клади.

Всего запланировано в феврале-марте организовать четыре таких специальных тура, самый ближайший выезд намечен на 6—9 февраля. Отправиться в путешествие также можно будет с 20 по 23 февраля, с 6 по 9 марта и с 20 по 23 марта.

Узнать подробнее о «Лыжной стреле» можно на сайте РЖД.