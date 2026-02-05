Ричмонд
В Омске пилот вертолёта взлетел без разрешения

Нарушение правил воздушного пространства выявлено Омской транспортной прокуратурой.

Омская транспортная прокуратура инициировала административное дело против пилота вертолёта Ми-2, который нарушил правила использования воздушного пространства во время учебного полёта.

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2025 года пилот совершил взлёт с площадки в контролируемой зоне аэродрома Омск «Центральный», не получив разрешения от органа, регулирующего воздушное движение.

За это нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 11.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, пилот был привлечён к административной ответственности.