«Известия»: семьи участников СВО попросили упростить разблокировку счетов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет семей воинов Отечества направил обращение в ЦБ РФ с просьбой ввести упрощенный способ разблокировки карт и счетов для участников СВО и их семей при подозрении на мошеннические действия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации.