«Известия»: семьи участников СВО попросили упростить разблокировку счетов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет семей воинов Отечества направил обращение в ЦБ РФ с просьбой ввести упрощенный способ разблокировки карт и счетов для участников СВО и их семей при подозрении на мошеннические действия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Согласно тексту обращения, из-за заморозки переводов при срабатывании антифрод-мер семьи бойцов СВО оказываются без доступа к денежным средствам. Комитет просит Банк России ввести оперативный алгоритм разблокировки счетов и адаптировать эту процедуру для военнослужащих, находящихся на передовой.
«Просим рекомендовать кредитным организациям принимать для целей восстановления доступа нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенную командиром (начальником) воинской части в пунктах дислокации, где отсутствуют нотариальные конторы», — предложили в комитете.
В пресс-службе ЦБ сообщили «Известиям», что регулятор получил обращение комитета и рассмотрит его.