Больше тысячи случаев рака выявили в НСО на ранних стадиях благодаря диспансеризации

Елена Аксёнова сообщила, что за последние годы общее количество онкологических заболеваний в Новосибирской области остаётся примерно на уровне 12 тысяч случаев в год, но качество ранней диагностики значительно улучшилось. Так в 2025 году благодаря диспансеризации было выявлено 1 352 случая злокачественных новообразований. Из них 72% были обнаружены на первой и второй стадиях. Кроме того, она отметила, что при диспансеризации зарегистрировали 6 466 подозрений на онкологические заболевания. Спикеры подчеркнули, что регулярные обследования и скрининговые программы помогают эффективно направлять пациентов на лечение, когда есть возможность использовать более щадящие и результативные методы.